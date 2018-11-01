70 قتيلًا وجريحًا إثر خلافات ” عبدالملك الحوثي ” وابن عمه

فهمي محمد(صدى):

أدت الخلافات التي اندلعت بين ” عبدالملك الحوثي ” زعيم العصابة الحوثية وابن عمه، إلى أكثر من 70 قتيلاً وجريحًا من الطرفين خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر إن الخلاف لأسباب خلاف حول شحنة مخدرات استوقفتها جماعة عبدالعظيم الحوثي ابن عم زعيم الميليشيا الحوثية الإيرانية، والذي أصدر بيانًا سابقًا أكد فيه أن ميليشيات عبدالملك ترتكب الجرائم دون رادع.

وأضافت المصادر أن الخلاف بدأ بعدما أوقفت جماعة عبدالعظيم الحوثي حمولة مخدرات كانت بطريقها عابرة من مديرية مجز بصعدة لميليشيا إيران التي يتزعمها عبدالملك الحوثي، وهي الحمولة التي كانت ستدر تمويلاً للميليشيات للاستمرار في قتل المدنيين اليمنيين ومواصلة الانقلاب على الشرعية.

وتابعت : الإضافة إلى صرف جزء منها على الشباب اليمني والمقاتلين في صفوف الميليشيا الإيرانية، تلا ذلك هجوم من الحوثيين على جماعة عبد الملك سقط فيه عشرات الضحايا.