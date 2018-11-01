طيران أديل: وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية ” طيران أديل ” ، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية وهندسية للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى يوم 1 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” أخصائي توظيف (للسعوديين والسعوديات): درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو ما يعادلها، مدير أول الهندسة (للجنسين): درجة البكالوريوس أو الماجستير في الهندسة، ومخطط هندسي (للرجال): درجة البكالوريوس في هندسة الطيران، أو المجالات ذات الصلة.

ولفتت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــا..