بالفيديو..مستشارة اجتماعية توضح لماذا تهمل المرأة مظهرها بعد الزواج؟

عادل الحربي (صدى):

أوضحت المستشارة الاجتماعية عبير المزيني، اليوم الخميس، لماذا تهمل المرأة مظهرها بعد الزواج؟.

وقالت المزيني خلال مشاركتها في برنامج سيدتي حلقة اليوم، إن الفتاة بعد الزواج تعتقد أنها أصبحت مقيدة ولديها العديد من المسؤوليات الكثيرة، عكس ماكنت عليه قبل الزواج.

وأضافت المزيني : القناعة هي جوهر الإنسان، فكل ماكانت المرأة لديها قناعة بأنها لديها قدرة على أن تتجمل وتبقى تهتم بمظهرها بعد الزواج.

وتابعت : لما يكون لدي الزوجة مناسبة تجد وقت لكي تتجمل أمام المرآة، فالزوج يحب أن يرى زوجته مغيرة لون شعرها ومهتمية بنفسها، حتى لا يأخذ انطباع بأنها مهملة.