وفاة الفنان ماجد الزواهرة إثر جلطة قلبية
نعت وزارة الثقافة، الفنان الأردني ماجد الزواهرة، الذي توفى اليوم الخميس، إثر جلطة قلبية، واعتبرت فقدانه وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية – كالزواهرة- إلى النهوض من جديد في انطلاقة تقدم الحكاية الأردنية التي اجتذبت الجمهور العربي في وقت مضى.
يذكر أن الفنان الراحل عُرف من خلال عدد من الأعمال الفنية المحلية التي شارك فيها، ومنها: صقور لا تلهث، وكن صديقي، ونهيل، إضافة إلى مسلسل الطوفان الذي عرض على عدد من المحطات الفضائية العربية، وقدمه للوسط الفني والده الفنان الراحل محمد الزواهرة من خلال عدد من الأعمال الفنية والدرامية المشتركة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57443 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ومن فقده ,, آمين ,,
,, والله انا مااعرفه ولا اعرف ابوه ,, الله يرحمهما ,,
Ali[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 20 دقيقة
الخسارة موت العلماء أهل الدين.. أما هؤلاء فلا بواكي عليهم ولا اسف..