الدفاع المدني : يكتمل جمال هطول الأمطار ببقائكم بعيدًا عن هذه الأماكن
حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، اليوم الخميس من التواجد في الأماكن المنخفضة وتجمعات المياة ومجاري السيول.
وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجدتماعي ” تويتر ” : يكتمل جمال هطول الأمطار ببقائكم بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.
ويذكر أن الدفاع المدني في الليث تمكن من انتشال جثمان شخص جرفته السيول بوادي منسي على بعد ٤ كيلو متر من إنجراف السيارة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57443 ] نشر منذ 1 ساعة
الحكمه تقول // اسمعوا واطيعوا تسلموا ,,
,, حكمة اخرى تقول // العاقل من اتعض بغيره ,,
,, صحيح هي فرحه واستبشار باالخير وبقدوم الخير .. بس لاتودي بنفسك الى التهلكه …………