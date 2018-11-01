الدفاع المدني : يكتمل جمال هطول الأمطار ببقائكم بعيدًا عن هذه الأماكن

علي القحطاني (صدى):

حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، اليوم الخميس من التواجد في الأماكن المنخفضة وتجمعات المياة ومجاري السيول.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجدتماعي ” تويتر ” : يكتمل جمال هطول الأمطار ببقائكم بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

ويذكر أن الدفاع المدني في الليث تمكن من انتشال جثمان شخص جرفته السيول بوادي منسي على بعد ٤ كيلو متر من إنجراف السيارة.