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الدفاع المدني : يكتمل جمال هطول الأمطار ببقائكم بعيدًا عن هذه الأماكن

الدفاع المدني : يكتمل جمال هطول الأمطار ببقائكم بعيدًا عن هذه الأماكن
علي القحطاني (صدى):

حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين، اليوم الخميس من التواجد في الأماكن المنخفضة وتجمعات المياة ومجاري السيول.

وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجدتماعي ” تويتر ” : يكتمل جمال هطول الأمطار ببقائكم بعيدًا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول.

ويذكر أن الدفاع المدني في الليث تمكن من انتشال جثمان شخص جرفته السيول بوادي منسي على بعد ٤ كيلو متر من إنجراف السيارة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57443 ] نشر منذ 1 ساعة

الحكمه تقول // اسمعوا واطيعوا تسلموا ,,

,, حكمة اخرى تقول // العاقل من اتعض بغيره ,,

,, صحيح هي فرحه واستبشار باالخير وبقدوم الخير .. بس لاتودي بنفسك الى التهلكه …………

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