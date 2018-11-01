مدير حرس الحدود للاعلاميين: واثقون من نجاحكم في ما تقدمونه

محمد السعران(صدى):

أشاد مدير عام حرس الحدود معالي الفريق عواد بن عيد البلوي، خلال استقباله وتكريمه لعدد من الإعلاميين اليوم (الخميس 23 صفر 1440هـ) بدور الإعلام السعودي في مواكبة الإنجازات الوطنية، وإبرازها بمهنية ومصداقية عالية، والتصدي لكل ما تتعرض له المملكة من تحديات.

وأكّد الفريق البلوي، أن الإعلام شريك مهم في إبراز نجاحات وإنجازات حرس الحدود التي وصلت العالمية، من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، والمشاركة فيها، بل أصبحت المملكة تشارك بخبراء ينقلون تجاربهم للعالم المتقدم، بعد أن كانت المشاركات للاستفادة والتدريب، وقال ” البلوي ” ، ” إن ذلك من ثمرات رؤية السعودية 2030 التي هدف من خلالها سيدي ولي العهد أن تكون المملكة في مصاف الدولة المتقدمة في جميع القطاعات ” .

ونوه الفريق البلوي بما يحظى به حرس الحدود من دعم غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية، ماديًا ومعنويًا، كانت من ثمراته تدشين عدد المشروعات العملاقة في الربع الخالي، وتدشين البوابة الإلكترونية ” زاول ” وتدشين المركز الإعلامي، الذي يعد نقلة نوعية في صياغة المواد الإعلامية وتحريرها وتدريب المنسوبين، من خلال قاعة مجهزة بأحدث التقنيات.

وتطرق مدير عام حرس الحدود خلال لقائه الإعلاميين بكل فخر واعتزاز عن اهتمام حرس الحدود بفئة غالية من المجتمع، هم ” ذوو الهمم ” ، حيث خصص لهم أماكن للسباحة في ينبع وجدة والمنطقة الشرقية، وجار العمل على استكمال كل ما من شأنه راحتهم وإدخال السرور إلى أنفسهم.

بعد ذلك اصطحب المتحدث الرسمي، لحرس الحدود

مدير إدارة الإعلام في حرس الحدود العقيد بحري ركن / ساهر بن محمد الحربي، الإعلاميين في جولة داخل المركز الإعلامي، اطلعوا فيها على مراحل صناعة المادة الإعلامية والدعم الفني والمهني والرصد والتحليل والإخراج والطباعة والنشر.

وقال العقيد الحربي إن توجيهات معالي الفريق البلوي هي الانفتاح على الإعلام المحلي، والتشارك معه في الإنجازات، وتقبل النقد مادام في حدود أخلاقيات المهنة.

من جهتم، عبر الإعلاميون المكرمون عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام حرس الحدود الفريق عواد البلوي، على حفاوة الاستقبال والتكريم، مؤكدين أنّ ما شاهدوه واطلعوا عليه من إنجازات يحسب لوزارة الداخلية وللفريق البلوي، الذي أعطى هذا الجهاز المهم وقته وجهده، في ظل قيادة حكيمة اهتمت بجميع الأجهزة الحكومية، العسكرية والأمنية والمدنية.

يذكر أن مدير تحرير صحيفة صدى الإلكترونية الاستاذ سعيد العجل كان من ضمن من تم تكريمهم من قبل معالي الفريق.