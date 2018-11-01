الشباب يحقق فوزه الرابع على حساب الوحدة

نواف السالم(صدى):

حقَّق نادي الشباب، الفوز على نادي الوحدة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، فيما سجَّل هدف المباراة الوحيد، لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة 51، معلنًا فوز فريقه.

وتساوى رصيد الشباب مع رصيد الوحيدة بـ15 نقطة لكل منهما، إلا أن الوحدة يحتل المركز الرابع فيما يحتل الشباب المركز الخامس وذلك بفارق الأهداف.