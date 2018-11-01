يارا تحذف صورة حبيبها من انستجرام وإعلامي يكشف هويته

أماني الغامدي(صدى):

حذفت النجمة اللبنانية يارا، اليوم الخميس، صورةَ لها داخل أحد المتاجر خلال تواجدها في إسبانيا حيث تمضي إجازة وجيزة، من على انستجرام.

وكشف الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عن وجود حبيب يارا في الصورة، وهو من يلتقط لها الصورة، مما جعل يارا وتعيد نشر الصور حاذفةً إياه من الخلف، ومركّزةً على صورتها فقط وعلى التعليق.

وقال إيلي باسيل إنّ حبيب يارا إسمه فيليب، غامزاً من قناة العلاقة الغرامية السابقة التي كانت تجمع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم والشاب نفسه، وهو رجل أعمال لبناني يُدعى فيليب زيادة، وقد إفترقا منذ فترة، إلى أن بدأ بمواعدة يارا.