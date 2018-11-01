بالفيديو.. نجمة خليجية تكشف معاناتها بسبب لون بشرتها الداكن

أميره خالد(صدى):

أعربت المدونة ونجمة مواقع التواصل السعودية، عبير سندر، عن مواجهتها الكثير من التعليقات التي تتناول شكلها، مضيفة أن كل الأشخاص الذين يعرفونها أو يلتقونها يشيرون في تعليقاتهم إلى لون بشرتها الداكن، حتى أقرب المقربين منها، مثل والدتها وإخوانها وجدتها، يفعلون ذلك أيضًا.

ولفتت في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنهم يكررون القول إنها ” مرة مرة سودا ” ، متسائلة: ” ما المشكلة، شي حلو، ليش إنتو زعلانين؟ ”

واستطردت أنها تتلقى ردود فعل سلبية دائمًا، وأن إحدى قريباتها قالت لها إنها جميلة لكن من الأفضل أن يكون لون بشرتها أفتح، واعترفت بأن هذا أدى إلى تراجع ثقتها بنفسها.

كما نشرت المدونة عبر حسابها على ” إنستجرام ” صورة نصية باللغة الإنجليزية جاء فيها: ” سر الثقة بالنفس ليس التوقف عن التفكير في نظرة الأخرين بل البدء بالتفكير في نظرتك الخاصة، سر الثقة في النفس هو إنك تبطلي تهتمي بآراء الناس وتبدئي تهتمي في رأيك الخاص عن نفسك وتعطيه الأولوية دائمًا ” .