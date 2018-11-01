الفيصلي يمطر الاتفاق بخماسية صادمة

نواف السالم(صدى):

أمطر نادي الفيصلي، شباك نادي الاتفاق، بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف الفيصلي كل من ديجو كالديرون في الدقيقة 18، روجيريو كوتينيو في الدقائق 60 و 92، أنتي بوليتش في الدقيقة 75، حمدان الشمراني في الدقيقة 79.

وسجَّل برايان أليمان، هدف الاتفاق الوحيد في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بفوز الفيصلي بخماسية صادمة ويرتفع رصيده إلى 7 نقاط.

واحتل الفيصلي المركز العاشر برصيد 7 نقاط، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز الخامس.