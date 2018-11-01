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بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل: المملكة تلعب دور استراتيجي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

بالفيديو.. الأمير تركي الفيصل: المملكة تلعب دور استراتيجي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط
عادل الحربي (صدى):

قال الأمير ” تركي الفيصل ” رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، اليوم الخميس، إن المملكة تلعب دورًا استراتيجيًا هامًا لتحقيق السلام والإزدهار إقليميًا ودوليًا مع ” الولايات المتحدة ” وغيرها من الحلفاء لإنهاء الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الأمير ” تركي الفيصل ” ، خلال كلمته أمام المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، أن المملكة تقدم أكثر من 4% من المساعدات الموجهة لكل فرد بالدول الفقيرة والنامية، بالإضافة إلى إعفائها الدول الفقير والنامية من ديون بلغت قيمتها 6 مليار دولار، لافتًا ” نحن نساعد أصدقائنا ولسنا عبئًا على أحد ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 57443 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلام عميق وبليغ المعنى ,,

,, حفظك الله ياسمو الامير ورعاك وسدد على دروب الخير خطاك ,, آمين ,,

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