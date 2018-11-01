الفيحاء يفوز على الفتح في الوقت القاتل

نواف السالم(صدى):

حقَّق نادي الفيحاء، فوزًا ثمينًا على نادي الفتح، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن دانيلو أسبريلا لاعب الفيحاء افتتح الأهداف في الدقيقة 70 بالشوط الثاني، وبعد 5 دقائق فقط تعادل الفتح بهدف لإبراهيم شنيحي.

وأحرز روني فرنانديز هدف التقدم لـ الفيحاء، في الوقت القاتل بالشوط الثاني، معلنًا فوز فريقه.

وارتفع رصيد الفيحاء إلى 7 نقاط في المركز الـ11، بينما تجمّد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز الثامن من ترتيب الدوري.