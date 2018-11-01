مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

يتوافر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، في مستشفى قوى الأمن بالدمام، وذلك لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

على أن تكون الوظائف المتاحة تحمل الوظائف التالية:

– طبيب مقيم طوارئ.

– طبيب مقيم الطب الباطني.

– طبيب مقيم جراحة عامة.

– طبيب مقيم النساء والولادة.

– طبيب مقيم أطفال.

– أخصائي علاقات عامة.

وأعلنت المستشفى أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م.

ولفت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:https://sfhd.bayt.com