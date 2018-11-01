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” النيابة ” توضح ما يجب على المحقق فعله تجاه الشهود

” النيابة ” توضح ما يجب على المحقق فعله تجاه الشهود
نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، أنه يجب على المحقق إثبات البيانات الكاملة عن كل شاهد، وأن يبين صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، في المحضر.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يجب على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، وأن يبين صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ” .

وأضافت : ” وأن تُدَوَّن البيانات ومضمون الشهادة وإجراءات سماعها في المحضر، ولا تعتمد الشهادة إلا إذا صدّق عليها المحقق والكاتب والشاهد ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 57443 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب ماهو هذا موجود من اول ..

,, ويش الجديد باالموضوع …………….؟؟

[ عدد التعليقات: 1915 ] نشر منذ 5 دقائق

يمكن صارت قضايا فيها نقص مافيها الطلبات ذي عشان كذا ياكدوها

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