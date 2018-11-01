” النيابة ” توضح ما يجب على المحقق فعله تجاه الشهود

نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، أنه يجب على المحقق إثبات البيانات الكاملة عن كل شاهد، وأن يبين صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، في المحضر.

وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يجب على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، وأن يبين صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ” .

وأضافت : ” وأن تُدَوَّن البيانات ومضمون الشهادة وإجراءات سماعها في المحضر، ولا تعتمد الشهادة إلا إذا صدّق عليها المحقق والكاتب والشاهد ” .