” النيابة ” توضح ما يجب على المحقق فعله تجاه الشهود
أكدت النيابة العامة، أنه يجب على المحقق إثبات البيانات الكاملة عن كل شاهد، وأن يبين صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص، في المحضر.
وقالت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يجب على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، وأن يبين صلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص ” .
وأضافت : ” وأن تُدَوَّن البيانات ومضمون الشهادة وإجراءات سماعها في المحضر، ولا تعتمد الشهادة إلا إذا صدّق عليها المحقق والكاتب والشاهد ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57443 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ماهو هذا موجود من اول ..
,, ويش الجديد باالموضوع …………….؟؟
زائر[ عدد التعليقات: 1915 ] نشر منذ 5 دقائق
يمكن صارت قضايا فيها نقص مافيها الطلبات ذي عشان كذا ياكدوها