سمو ولي العهد يلتقي وفدا من القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية الذي يزور المملكة حاليا ضمن جولة في المنطقة.

الرياض(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم وفداً من القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية الذي يزور المملكة حاليا ضمن جولة في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية بذل الجهود المشتركة بما يعزز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير.