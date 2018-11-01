” البيئة ” تطرح 357 وظيفة بيطرية في وكالة الثروة الحيوانية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم, عن رغبتها بتوظيف 357 سعودياً على نظام الوظائف المؤقتة، في عدد من البرامج والاتفاقيات في مجال الخدمات البيطرية، في وكالة الثروة الحيوانية بالوزارة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة هي بمسمى ” طبيب بيطري ” لمن يحمل شهادة البكالوريوس في الطب البيطري، و ” أخصائي بيطري ” لمن يحمل شهادة الماجستير والدكتوراه في التخصص نفسه.

ودعت من تنطبق عليه هذه الشروط إرسال مؤهلاته العلمية وخبراته العملية إلى البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) أو عبر الفاكس (0114044265)، أو الاتصال بالهاتف (0114172000، تحويلة رقم 7039)، وذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ الإعلان.