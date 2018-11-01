تعليم الرس يسعى إلى التغيير المنشود لتحقيق رؤية 2030

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

دشن وكيل محافظة الرس بدر العساف مبادرة(مشروبات الطاقة خطر يهدد حياتك)بمتابعة وحضور مدير التعليم، والمساعدين، وعددا من القيادات التربوية،وذلك في مبنى الشؤون الصحية المدرسية بتعليم الرس.

من جهته أوضح مدير تعليم الرس سليمان الطعيسي،بكلمة جاء فيها:يتميز الميدان التربوي بالارتقاء نحو الأفضل،ولعل من الأدوات المهمة التي تساهم في ذلك هي المبادرات التربوية والصحية والتي تهـدف إلى التغيير المنشود والذي يرتقي بمدارسنا تربوياً وصحياً وتساهم في تنمية القيم التربوية والاجتماعية لطلابنا وطالباتنا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقدم”الطعيسي”شكره للشؤون المدرسية ممثلة بقسم الشؤون الصحية المدرسية،كما ثمن مدير التعليم جهود الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة ،مقدما الشكر الجزيل لـمجمع الرعاية الراقية الطبي بالرس لرعايته لهذه المبادرة.

من جهة أخرى عبر المساعد للشؤون المدرسية خالد بن جايز الحربي بكلمة جاء فيها:تعد المبادرات التربوية أحد الأهداف لتحقق رؤية المملكة 2030 إذ تعمل على ترسيخ ثقافة العمل التعاوني والإرتقاء بمدارسنا وتنمية القيم الوطنية والتربوية والإجتماعية لطلابنا وطالباتنا.

‏وعلى صعيد متصل أوضح رئيس قسم الشؤون الصحية والمدرسية بالإدارة تركي بن صقر البلاجي أن القسم أقام دورات للمرشدين وللمرشدات الصحيين خلال الفترة الماضية تلا ذلك زيارة الأطباء للمدارس والتنسيق لإقامة حملة تثقيفية من قبل المختصين في المستشفى وقطاع الصحة وكلية العلوم الصحية في محافظة الرس

وأضاف:وتتضمن المبادرة التنسيق بين المدارس والمراكز الصحية لإقامة زيارات توعوية للطلاب داخل المحافظة وفي القرى التابعة لتعليم الرس وتختتم المبادرة فعالياتها بمعرض في الواحة مول بتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٩ ويشارك فيه جميع القطاعات الصحية ‏المشاركة في المبادرة.