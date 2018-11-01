بالفيديو.. لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة وإصابة شخصين

خالد الظفيري(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة انفجار محول كهرباء بالكويت، ما أدى إلى مصرع المهندس المصري محمد عبيد، وإصابة الفني أحمد حسين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء بالكويت، أن وزير الكهرباء وجه بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة؛ لمعرفة أسبابها والمسؤول عنها، وكذلك إجراءات الأمن والسلامة المتخذة أثناء العمل.

كما أشار إلى أنه تم استدعاء الشركة المتعاقدة مع الوزارة، والتي كان يعمل بها المتوفى وزميله؛ للتأكد من ضمان حقوقهما.