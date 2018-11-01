بالصور.. مشاهد مبهرة خلفتها مياة الأمطار في مختلف المناطق بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

رصدت الكاميرات مشاهد مبهجة وبديعة بعد سقوط الأمطار الغزيرة على بعض مناطق المملكة، خلال هذا الأسبوع.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة على مختلف مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع مما أدى إلى جريان السيول في العديد من المناطق.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على ” جازان- عسير- الباحة – المدينة المنورة- تبوك” غدًا الجمعة.