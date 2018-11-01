الأرصاد تحذر من هطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مثيرة للأتربة.
وأكدت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” جدة – رابغ – خليص – الكامل – صعبر –مستورة – وعسفان والأجزاء المجاورة لها.
وأوضح الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن الحالة ستنتهي 23:55اليوم الخميس.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33862 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يجعلها امطار خير وبركه
يا ليتني من اهل مكه