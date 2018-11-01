الأرصاد تحذر من هطول الأمطار الرعدية على مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة، حيث حذرت من استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مثيرة للأتربة.

وأكدت الهيئة أن التنبيه يشمل : ” جدة – رابغ – خليص – الكامل – صعبر –مستورة – وعسفان والأجزاء المجاورة لها.

وأوضح الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن الحالة ستنتهي 23:55اليوم الخميس.