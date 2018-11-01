الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسلط الضوء على تأهل الأخضر الشاب لنهائي كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

سلط الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على تأهل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا لنهائي كأس آسيا للشباب 2018 بعد الفوز على اليابان 2-0 في نصف النهائي.

واستعرض موقع الاتحاد الآسيوي أبرز إحصائيات المباراة والتي كشفت عن سيطرة ” الأخضر ” الشاب على مجريات الأمور خلال المباراة حيث أشار إلى أن المنتخبين دخلا المباراة وهما يمتلكان رصيداً مثالياً من خلال الفوز في المباريات الأربع السابقة لكل منهما في البطولة، وفرض المنتخب السعودي تفوقه من البداية، من خلال الضغط على مرمى اليابان.

وأثمر التفوق السعودي عن تسجيل الهدف الأول بعد مرور 29 دقيقة بعدما أرسل تركي العمار تمريرة عرضية لم ينجح الحارس تومويا واكاهارا في السيطرة عليها لتفلت من يديه وتتحول داخل المرمى.

وضاعت فرصتين خطرتين للسعودية بعد ذلك عن طريق عبد المحسن القحطاني من داخل منطقة الجزاء.

ولكن خالد الغنام عوض هذه الفرص بتسجيل الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعدما تابع الكرة المرتدة من الحارس واكاهارا إثر تسديدة منصور البيشي (45+2).

وأضاف موقع الاتحاد الآسيوي أن المنتخب الياباني حاول في الشوط الثاني الضغط على مرمى السعودية، خاصة مع مشاركة الثنائي تاكيفوسا كوبو وتايسي مياشيرو، ولكن المنتخب السعودي واصل محاولاته الهجومية الخطيرة.

وأهدر فراج الغساني والبيشي والغنام أكثر من فرصة خطيرة من أجل حسم النتيجة للسعودية، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز الأخضر 2-0.