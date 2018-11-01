الهيئة الملكية بالرياض توفر 22 وظيفة شاغرة للسعوديين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالرياض، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين الذي يحملون درجة البكالوريوس في عدة تخصصات.

وأوضحت أن العمل سيكون بمقر الهيئة الملكية الرئيس في مدينة الرياض، مشيرًا إلى أن الوظائف تتضمن الآتي:

• أخصائي سياسات وإجراءات.

• أخصائي تخطيط قوى عاملة.

• أخصائي استراتيجيات التطبيقات.

• أخصائي استراتيجيات البنية التحتية.

• أخصائي مكتب إدارة المشاريع.

• مدقق لغوي.

• أخصائي ميزانية.

• أخصائي إدارة الأداء.

• أخصائي تكامل صناعي.

• مسؤول تخطيط وتقييم أداء المستثمرين.

• مسؤول التخطيط الاقتصادي.

• أخصائي إدارة مشاريع رئيسية.

• أخصائي استراتيجيات وخطط أعمال.

• مسؤول إدارة المشاريع الرئيسية.

• مسؤول الاستراتيجيات وخطط الأعمال.

• أخصائي متابعة مبادرات.

• منسق إدارة مشاريع.

• منسق إدارة أداء وتقارير.

• خبير التميز التشغيلي للسياسات والمعايير والمواصفات والمقاييس.

• خبير التميز التشغيلي للشؤون الفنية.

• خبير بيئة.

• خبير جودة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم وحتى يوم 15 نوفمبر، وذلك عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/ .