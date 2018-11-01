غيرة ميجان تضع الأمير هاري في موقف محرج
تعرَّض الأمير هاري دوق ساسيكس، إلى موقف محرج بسبب غيرة زوجته الدوقة ميجان ميركل، وذلك خلال لقائهما حشدًا من المستقبلين في روتورا في نيوزيلندا.
وأثناء لقاء الثنائي الملكي، حشد الجماهير، اقتربت معلمة تبلغ 62 عامًا من العمر من الأمير هاري وطلب منه معانقته، كما أكدت أنها وعدت زوجها بالحصول على قبلة من الأمير.
وشجّع الحاضرين الأمير هاري على إعطائها قبلة، إلا أنه رفض الطلب قائلًا : ” لا، لا يمكنني فعل ذلك، سأقع في المتاعب ” ، في إشارة إلى غيرة ميجان عليه.
أبو محمد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 ساعات
وعدت زوجها بالحصول على قبلة من هاري!!! يا ربي لحم الخنازير وش بيسوي يععععععع بلا شرف
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57443 ] نشر منذ 3 ساعات
خيبهم الله هم وعلومهم ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33862 ] نشر منذ 2 ساعتين
الصوره فيها دوقه والوحشه وفرتهن وحده عاد كيف اعرف تيه من تيه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11118 ] نشر منذ 8 دقائق
الله لايبلانا بمابلاهم☺