غيرة ميجان تضع الأمير هاري في موقف محرج

لندن(صدى):

تعرَّض الأمير هاري دوق ساسيكس، إلى موقف محرج بسبب غيرة زوجته الدوقة ميجان ميركل، وذلك خلال لقائهما حشدًا من المستقبلين في روتورا في نيوزيلندا.

وأثناء لقاء الثنائي الملكي، حشد الجماهير، اقتربت معلمة تبلغ 62 عامًا من العمر من الأمير هاري وطلب منه معانقته، كما أكدت أنها وعدت زوجها بالحصول على قبلة من الأمير.

وشجّع الحاضرين الأمير هاري على إعطائها قبلة، إلا أنه رفض الطلب قائلًا : ” لا، لا يمكنني فعل ذلك، سأقع في المتاعب ” ، في إشارة إلى غيرة ميجان عليه.