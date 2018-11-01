بعد السخرية منها .. ياسمين الخطيب تتعرض لأزمة صحية مفاجئة

القاهرة(صدى):

تعرضت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب لأزمة صحية مفاجئة، حيث تم نقلها لأحدى مستشفيات القاهرة.

وقالت عبر حسابها على ” فيسبوك “: ” نُقلت أمس إلى المستشفى اثر إصابتي بارتفاع مفاجىء في ضغط الدم.. لا أتذكر مما حدث سوى إنزعاجي من الأنوار الساطعة في سقف سيارة الإسعاف، وأصوات اللاسلكي المشوشة.. ويد ابني تضغط على يدي بقوة، بينما تتساقط دموعه على جبهتي..‬ ‫في تلك الدقائق، توسل قلبي إلى الله أن يطيل عمري، لأجنبه عذاب الفقد.. فاستجاب القدير.

وأضافت: ‫أنا الآن بخير.. شكراً للأحبة الذين كانوا بجانبي في كل نائبة ما لي بها قِبَل.. شكراً لإسعاف مصر الذي وصل بعد دقائق معدودات من الإتصال، وشكراً لأطباء طوارىء المركز الطبي بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن ياسمين تعرضت لسخرية بعد أن تحدثت على تويتر عن المفكر الراحل عباس العقاد على إنه عميد الأدب العربي، وسخر منها كثيرون لأنها لا تعرف أن عميد الأدب العربي هو الدكتور طه حسين.