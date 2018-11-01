بالفيديو.. اختفاء برج الساعة وسط الضباب الكثيف بسماء مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوقف إختفاء برج الساعة بمكة المكرمة وسط الضباب.

أظهر ” مقطع فيديو ” ، صوره أحد المواطنين من داخل الحرم المكي يوضح السحب الرعدية والغيوم التي تغطي سماء مكة المكرمة.

هذا وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة صباح اليوم، تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مكة المكرمة، ومحافظات الطائف، وميسان، وبني سعد، ومحافظة بحره، والجموم ومدركة والطريق الواصل إلى المدينة المنورة والأجزاء المجاورة لها.