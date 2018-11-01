” آل الشيخ ” يهنئ الأخضر الشاب بعد التأهل لنهائي كأس آسيا

نايف السالم(صدى):

هنأ معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأخضر الشاب بعد تأهله إلى نهائي كأس آسيا.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” مبروك للأبطال الفوز على اليابان والتأهل للنهائي… كفو يا رجال ” .

وتأهل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا إلى نهائي كأس آسيا للشباب ” إندونيسيا 2018 ” بعد الفوز على منتخب اليابان بهدفين دون رد في المباراة التي جرت اليوم الخميس على ملعب جيلورا بونج كارنو بالعاصمة جاكرتا.