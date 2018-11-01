” الزياد ” يفصح عن تفاصيل تكلفة تغيير شعار التعليم

عادل الحربي (صدى):

أفصح الدكتور ” سلطان الزياد ” رئيس لجنة اختيار شعار وزارة التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول آلية اختيار الشعار الجديد وتصميمه.

وأوضح ” الزياد ” ، أن الكلفة المالية الكبيرة التي وصلت إلى 41 مليون ريال لتغييره أحدثت جدلًا كبيرًا دام لأكثر من 5 أعوام، لافتة إلى أن قيمة الشعار الحقيقية كانت في بداية الأمر 10 آلاف ريال، وأن هناك توجيه سري غير مسار عمل اللجنة بشكل كبير.

وبيّن ” الزياد” ، أنه فور ورود خطاب من وزارة التعليم يطلب ترشيح مختصين لتحكيم شعارات وصلت إليهم بعد طرح مسابقة لتصميم الشعار، تم ترشيح الدكتور ” سلطان الزياد ” أستاذ التصميم والجرافيك في جامعة الملك ” سعود ” سابقًا برفقة آخر من هيئة التدريس، وعند حضورهم استبعدوا كافة المشاركات لضعفها.

وأشار” الزياد ” ، إلى أنه تم مطالبتهم بتشكيل لجنة للشعار، على أن يرأسها الدكتور ” سلطان ” وعضوية 4 آخرين، وتم التنسيق لاستضافة شركات عالمية في التصميم، بمبلغ 20 ألفا لكل شركة كتجربة في البداية، والفائز بالتصميم يستلم مشروع الشعار الوزاري.

ولفت إلى أن التوجيهات طلبت التنسيق مع شركات سعودية، وتمت زيادة أعضاء اللجنة بغير مختصين إلى 10 أعضاء، مشيرًا إلى أن أسماء الشركات غير معروفة، ولم تفهم اللجنة كيفية اختيارها، فضلا عن أن اثنتين وهميتان، وواحدة مؤسسة لخدمات الطالب، وجميع مندوبيهم أجانب عدا مؤسسة واحدة ناشئة، واجتمعت الغالبية على اختيار المؤسسة التي يمثلها مندوب سعودي.

وأكد ” الزياد ” ، على أنه طلب في هذه الأثناء الانسحاب من رئاسة اللجنة، إلا أن الطلب رفض، وتم إعلان الشعار في الصحف بمبلغ كبير.