بالفيديو.. أسد ينقذ خنزيرًا من هجوم لبؤات

كيب تاون(صدى):

كشف مقطع فيديو، مشهدًا مذهلًا لأسد ينقذ خنزيرًا من أنياب لبؤات في ” مارلوث بارك ” في جنوب أفريقيا.

ورصد الفيديو أسدًا ثم مجموعة لبؤات وهي تشن هجومًا على خنزير، وقبل أن تتمكن اللبؤات من الخنزير طاردهم الأسد واستطاع الخنزير الهرب من أنيابها.

وقال موثق الفيديو إنه رصد مشاهد عديدة طوال زيارته للحديقة لأكثر من 20 سنة، لكن هذا المشهد كان واحدًا من أفضل المشاهد على الإطلاق، بل نصح كل من يقود سيارة في “السفاري” أن يقود سيارته ببطء ليرى الكثير من اللحظات المذهلة.