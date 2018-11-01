بالفيديو.. القبض على ممثل تركي بعد فضيحة علاقته المحرمة بابنة أخيه

أنقرة(صدى):

تقدمت هاندا برماك، الزوجة السابقة للممثل التركي مراد باش أوغلو، بشكوى ضده تتهمه فيها باقتحام منزلها وتهديدها بالقتل والاعتداء عليها وعلى صديقها بالضرب.

من جانبها، ألقت الشرطة التركية القبض على مراد أوغلو، وذلك بالتزامن مع الضجة التي أثيرت من فترة حول الصور الحميمة التي التقطت له مع ابنة شقيقه بورجو باش أوغلو على القارب.

واستخدمت المحكمة التي نظرت هذه القضية، تقنية حديثة للتعرف على الوجوه وتقريبها، حيث تم إثبات أن الشابة التي كانت معه على متن القارب هي ابنة شقيقه.