الأخضر الشاب يفوز على اليابان ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

تأهل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا إلى نهائي كأس آسيا للشباب ” إندونيسيا 2018 ” بعد الفوز على منتخب اليابان بهدفين دون رد في المباراة التي جرت اليوم الخميس على ملعب جيلورا بونج كارنو بالعاصمة جاكرتا.

سجل الهدف الأول للأخضر، اللاعب تركي العمار في الدقيقة 29 من عمر المواجهة والذي توغل في الجبهة اليسرى للمنتخب الياباني وأرسل كرة عرضية فشل الحارس في التعامل معها لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 46 سجل اللاعب خالد الغنام الهدف الثاني، الذي استغل خطأ من جانب حارس اليابان في التعامل مع إحدى الكرات العرضية، وأحسن الغنام التعامل مع هذه الكرة وأسكنها الشباك.

ومن المقرر أن يواجه الأخضر الشباب نظيره الكوري الجنوبي يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية، بعد أن صعد المنتخب الكوري على حساب قطر بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان المنتخب الوطني تحت 19 عامًا حسم بطاقة التأهل إلى مونديال بولندا والذي سيُقام العام المقبل، يوم الاثنين الماضي عندما فاز على نظيره الأسترالي في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبدأ الأخضر الشاب المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن الشمري، نايف الماس، حسان التمبكتي، حامد الغامدي، تركي العمار، خالد الغنام، محمد الشنقيطي، مهند الشنقيطي، منصور البيشي، فرج الغشيان، عبد المحسن القحطاني.