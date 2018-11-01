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فتاة تقع في حب ” شبح “

فتاة تقع في حب ” شبح “
لندن(صدى):

صرحت فتاة إنجليزية، بأنها ارتبطت بـ “ شبح ” خلال رحلة عمل في استراليا وتظورت علاقتهما إلى حب .

وزعمت الفتاة صاحبة الـ 30 عاماً ، أنها أقامت علاقات حميمية مع أكثر من 20 شبحاً حين كانت مراهقة ، مؤكدة أنها الآن عثرت على حبها من بين هؤلاء الأشباح .
وقالت خلال حديثها مع برنامج “آي تي في ذيس مورنينغ”: لم أصدق الأمر في البداية.. كنت أعتقد أن الأشباح تستقر في مكان واحد.

وأضافت :حدث هذا قبل تسعة أشهر.. تطورت الأمور كثيرا حيث أرغب الآن في الزواج منه وولادة طفل شبح .

وتابعت :عرض علي الزاوج الأسبوع الماضي حين كنا في رحلة إلى كهف ووكي هول في إنجلترا.. لم يجلس على ركبتيه لأنه لا يملكها.. لكنني سمعته يتكلم لأول مرة.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة

شبح😰😰

[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة

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ما عنده ركب استكفى فيك جبيني الركب الي ما تصدق يا ام الشبح

[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة

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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح

[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة

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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح

[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة

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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح

[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة

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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح

[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة

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ما ودك تهونين من شبحكم وتسيرين على صدى

[ عدد التعليقات: 57415 ] نشر منذ 15 دقيقة

ههههههههههههههههههههههه ,,

,, ماهي عاد ركبه ,,

,, ركبه قويه ,,,

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