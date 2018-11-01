فتاة تقع في حب ” شبح “
صرحت فتاة إنجليزية، بأنها ارتبطت بـ “ شبح ” خلال رحلة عمل في استراليا وتظورت علاقتهما إلى حب .
وزعمت الفتاة صاحبة الـ 30 عاماً ، أنها أقامت علاقات حميمية مع أكثر من 20 شبحاً حين كانت مراهقة ، مؤكدة أنها الآن عثرت على حبها من بين هؤلاء الأشباح .
وقالت خلال حديثها مع برنامج “آي تي في ذيس مورنينغ”: لم أصدق الأمر في البداية.. كنت أعتقد أن الأشباح تستقر في مكان واحد.
وأضافت :حدث هذا قبل تسعة أشهر.. تطورت الأمور كثيرا حيث أرغب الآن في الزواج منه وولادة طفل شبح .
وتابعت :عرض علي الزاوج الأسبوع الماضي حين كنا في رحلة إلى كهف ووكي هول في إنجلترا.. لم يجلس على ركبتيه لأنه لا يملكها.. لكنني سمعته يتكلم لأول مرة.
أبو محمد[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 1 ساعة
شبح😰😰
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37483 ] نشر منذ 1 ساعة
أكيد الشبح من أشباحنا👻
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة
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ما عنده ركب استكفى فيك جبيني الركب الي ما تصدق يا ام الشبح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة
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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة
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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة
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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة
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ما عنده ركب استكفى فيك جبتي الركب الي ما تصدق يا ام الشبح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33856 ] نشر منذ 1 ساعة
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ما ودك تهونين من شبحكم وتسيرين على صدى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 57415 ] نشر منذ 15 دقيقة
ههههههههههههههههههههههه ,,
,, ماهي عاد ركبه ,,
,, ركبه قويه ,,,