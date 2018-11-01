فتاة تقع في حب ” شبح “

لندن(صدى):

صرحت فتاة إنجليزية، بأنها ارتبطت بـ “ شبح ” خلال رحلة عمل في استراليا وتظورت علاقتهما إلى حب .

وزعمت الفتاة صاحبة الـ 30 عاماً ، أنها أقامت علاقات حميمية مع أكثر من 20 شبحاً حين كانت مراهقة ، مؤكدة أنها الآن عثرت على حبها من بين هؤلاء الأشباح .

وقالت خلال حديثها مع برنامج “آي تي في ذيس مورنينغ”: لم أصدق الأمر في البداية.. كنت أعتقد أن الأشباح تستقر في مكان واحد.

وأضافت :حدث هذا قبل تسعة أشهر.. تطورت الأمور كثيرا حيث أرغب الآن في الزواج منه وولادة طفل شبح .

وتابعت :عرض علي الزاوج الأسبوع الماضي حين كنا في رحلة إلى كهف ووكي هول في إنجلترا.. لم يجلس على ركبتيه لأنه لا يملكها.. لكنني سمعته يتكلم لأول مرة.