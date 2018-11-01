يويفا: 11 اتحادًا يرغب في استضافة نهائيات بطولات 2021

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” ، اليوم الخميس، عن 11 اتحادًا أبدو نيتهم في الترشح لاستضافة المباراة النهائية لمنافسات الأندية المختلفة في 2021.

وأوضح ” يويفا ” ، أن الاتحادات أبدت رغبتها في الترشح وعليها الآن أن تقدم مقترحات نهائية في 15 فبراير 2019، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تختار اللجنة التنفيذية في ” يويفا ” المقار في اجتماع سيعقد في مايو أو يونيو 2019.

وأشار ” يويفا ” ، إلى أن كلًا من ” ألمانيا، روسيا ” تود استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 في ” ميونخ، وسان بطرسبرج ” على الترتيب، بينما أبدت ” النمسا، وجورجيا وإسبانيا ” رغبتها في استضافة نهائي الدوري الأوروبي في ” فيينا، تبليسي، وإشبيلية ” على التوالي.

ولفت ” يويفا ” ، إلى أن بطولة كأس السوبر الأوروبي فتود استضافته ” بيلاروسيا في مينسك ” و ” فنلندا في هلسنكي ” ، و ” أيرلندا الشمالية في بلفاست ” و ” أوكرانيا في خاركيف ” .

كما عبرت ” التشيك ” عن رغبتها في استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا للكرة النسائية في براغ، كما ” السويد ” تريد استضافة الحدث في ” جوتنبرغ ” .