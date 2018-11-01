غارات التحالف العربي تعيق وصول تعزيزات عسكرية للحوثيين

فهمي محمد(صدى):

شنّت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، غارات مكثفة خلال الساعات الماضية، على معسكرات وتجمعات لمقاتلي مليشيا الحوثي الإرهابية وكذلك آليات عسكرية تابعة لهم.

وكشفت مصادر عسكرية، أن هذه الغارات عملت على إعاقة وصول تعزيزات عسكرية للمليشيا الحوثية إلى محافظة الحديدة، مؤكدة على مقتل وإصابة العشرات منهم في جبهة الساحل الغربي إثر غارات استهدفت معسكراً تدريبياً سرياً لهم في منطقة الحمراء.

وأسفر القصف عن تدمير قافلة تعزيزات للمليشيا الحوثي في مديرية بني سعد شرق الحديدة كانت قادمة من صنعاء، وكذلك تدمير آليات وعتاد حربي استقدمه الحوثيين، في إطار عملية الحشد ونشر مقاتليها داخل أحياء الحديدة.