بالفيديو.. لحظة دخول سحابة إلى جدة
أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، لحظة دخول سحابة إلى مدينة جدة حاملة كمية كبيرة من الأمطار حيث هطلت على المحافظة.
ويذكر أن محافظة جدة والمراكز التابعة لها شهدت هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس، بدأت على الأجزاء الجنوبية للمدينة والشرقية منها.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على ” جازان- عسير- الباحة – المدينة المنورة- تبوك ” غدًا الجمعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 37483 ] نشر منذ 4 ساعات
السنةهذي غيييييييييير
سنة خييييييييير😘😘😘
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33862 ] نشر منذ 3 ساعات
هذي دينه ضريبه ياقطعتي. عنهم البدون عندنا ايام السبره ايش بيقولون