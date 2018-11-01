بالفيديو.. لحظة دخول سحابة إلى جدة

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، لحظة دخول سحابة إلى مدينة جدة حاملة كمية كبيرة من الأمطار حيث هطلت على المحافظة.

ويذكر أن محافظة جدة والمراكز التابعة لها شهدت هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس، بدأت على الأجزاء الجنوبية للمدينة والشرقية منها.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على ” جازان- عسير- الباحة – المدينة المنورة- تبوك ” غدًا الجمعة.