” التجارة ” تستدعي 6370 مركبة لكزس
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء ٦٣٧٠ مركبة لكزس، ” RX, GS, IS, LC, LX ” ، موديلات ٢٠١٦-٢٠١٧.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أن المركبات ليس بها نظام الكشف عن المشاة في المركبة كما كان مبين في كتيب المبيعات والموقع الإلكتروني ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19431 ] نشر منذ 4 ساعات
غرموهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 33862 ] نشر منذ 4 ساعات
عليكم بهم
الشيخ جويعد[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 4 ساعات
وش موقف عبدالطيف جميل مسكين تقول هذي سياره لادا مو لكزس ياليتها تصدي اسوء مواصفات