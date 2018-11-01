” التجارة ” تستدعي 6370 مركبة لكزس

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء ٦٣٧٠ مركبة لكزس، ” RX, GS, IS, LC, LX ” ، موديلات ٢٠١٦-٢٠١٧.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أن المركبات ليس بها نظام الكشف عن المشاة في المركبة كما كان مبين في كتيب المبيعات والموقع الإلكتروني ” .