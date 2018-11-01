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” التجارة ” تستدعي 6370 مركبة لكزس

” التجارة ” تستدعي 6370 مركبة لكزس
علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن استدعاء ٦٣٧٠ مركبة لكزس، ” RX, GS, IS, LC, LX ” ، موديلات ٢٠١٦-٢٠١٧.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر  ” : ” أن المركبات ليس بها نظام الكشف عن المشاة في المركبة كما كان مبين في كتيب المبيعات والموقع الإلكتروني ” .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19431 ] نشر منذ 4 ساعات

غرموهم

[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 4 ساعات

وش موقف عبدالطيف جميل مسكين تقول هذي سياره لادا مو لكزس ياليتها تصدي اسوء مواصفات

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