بعد أمطار المحافظة بلدية أضم تستنفر كافة معداتهاوآلياتها لفتح الطرق وفك الاحتجازات

حامد العمري(صدى):

تقوم بلدية محافظة أضم وللأسبوع الثاني على التوالي ، باستنفار عاجل لكافة المعدات والآليات ، وذلك لفتح وصيانة الطرق وفك الاحتجازات على القرى في المحافظة والمراكز التابعة لها .

حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة فرق موزعة بين شمال المحافظة ، ومركز الجائزة، والمراكز الغربية (المرقبان ، وسوق العين ، وحقال وقرى وادي العرج ).

وتؤكد البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة في هذه الفترة المطرية ، حيث بلغ ساعات العمل أكثر من 250 ساعة عمل ، وتم فك احتجاز أكثر من 120 قرية ، وصيانة أكثر من 150 موقع.

الجدير بالذكر أن الأعمال مازالت مستمرة حتى إعداد هذا التقرير ، وتحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم ومدارسهم ، وعدم انقطاعهم عن الخدمات.