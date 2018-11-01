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  3. بعد أمطار المحافظة بلدية أضم تستنفر كافة معداتهاوآلياتها لفتح الطرق وفك الاحتجازات

بعد أمطار المحافظة بلدية أضم تستنفر كافة معداتهاوآلياتها لفتح الطرق وفك الاحتجازات

بعد أمطار المحافظة بلدية أضم تستنفر كافة معداتهاوآلياتها لفتح الطرق وفك الاحتجازات
حامد العمري(صدى):

تقوم بلدية محافظة أضم وللأسبوع الثاني على التوالي ، باستنفار عاجل لكافة المعدات والآليات ، وذلك لفتح وصيانة الطرق وفك الاحتجازات على القرى في المحافظة والمراكز التابعة لها .

حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من ثلاثة فرق موزعة بين شمال المحافظة ، ومركز الجائزة، والمراكز الغربية (المرقبان ، وسوق العين ، وحقال وقرى وادي العرج ).

وتؤكد البلدية حرصها على تقديم خدمات الصيانة في هذه الفترة المطرية ، حيث بلغ ساعات العمل أكثر من 250 ساعة عمل ، وتم فك احتجاز أكثر من 120 قرية ، وصيانة أكثر من 150 موقع.

الجدير بالذكر أن الأعمال مازالت مستمرة حتى إعداد هذا التقرير ، وتحرص البلدية على الحفاظ على الطرق سالكة لضمان عدم تعطل المواطنين عن أعمالهم ومدارسهم ، وعدم انقطاعهم عن الخدمات.


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