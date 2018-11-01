بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على ” جازان- عسير- الباحة – المدينة المنورة- تبوك.
وأوضحت أنه سيمتد تأثير الأمطار إلى الأجزاء الساحلية منها وكذلك على مناطق ” القصيم – حائل – الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل المنطقة ” الشرقية – والمرتفعات الجنوبية الغربية.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة 1440/02/24 هـ الموافق 2018/11/2 م في #المملكة #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة #طقس_السعودية #نرصد_ونحمي pic.twitter.com/ZESvVf8BIm
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) November 1, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 19431 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يجيب الخير