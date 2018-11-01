بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على ” جازان- عسير- الباحة – المدينة المنورة- تبوك.

وأوضحت أنه سيمتد تأثير الأمطار إلى الأجزاء الساحلية منها وكذلك على مناطق ” القصيم – حائل – الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على ساحل المنطقة ” الشرقية – والمرتفعات الجنوبية الغربية.