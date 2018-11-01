قبل ساعات من مواجهة الحزم.. الباطن ينهي التعاقد مع مدربه

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الباطن، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البلجيكي فرانك فيركاوترين.

وأعلن النادي عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، أن الإدارة قرَّرت تكليف المدرب الوطني يوسف الغدير بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة الباطن أمام الحزم، والمقرر خوضها في السادسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الباطن المركز الـ14 في ترتيب المسابقة برصيد 4 نقاط فقط، فيما يحتل الحزم المركز التاسع بـ9 نقاط.