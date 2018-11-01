مؤسسة النقد ترفع الإيقاف عن عدد من شركات المهن الحرة

الرياض(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، عن رفع الإيقاف والمنع عن شركتي ” شديد وشركاه السعودية لوساطة التأمين ” و ” الدرع السعودي لوكالة التأمين ” والسماح لهما بمزاولة النشاط، اعتباراً من اليوم 23 / 02 / 1440هــ الموافق 01 / 11 / 2018م.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 21 / 09 / 1439هـ الموافق 05 / 06 / 2018م المتضمن إيقاف شركة “شديد وشركاه السعودية لوساطة التأمين ” عن ممارسة نشاط وساطة التأمين، وإعلان المؤسسة المؤرخ في 27 / 06 / 1439هـ الموافق 14 / 03 / 2018م المتضمن منع شركة ” الدرع السعودي لوكالة التأمين ” من بيع أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين.

وأوضحت مؤسسة النقد أن قرار رفع الإيقاف والمنع, جاء بعد أن عالجت الشركتين المخالفات القائمة عند الإيقاف والمنع وأكدتا التزامهما بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركتين في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركتين, تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت samacares.sa أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.