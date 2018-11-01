تدشين مكتب بحر أبو سكينة ليكون علامة فارقة في تزويد مراكز عسير بكافة الخدمات

حسين العلي(صدى):

دشن رئيس مركز بحر أبو سكينة الأستاذ / حمود بن ظافر النايف مكتب غرفة أبها بمركز بحر أبو سكينة لخدمة رجال الأعمال بالمركز ، وبذلك يصبح عدد مكاتب وفروع الغرفة 18 فرعاً ومكتباً لخدمة رجال الأعمال وتقديم خدمات التصديق والتجارية من خلال أستخدام أحدث الأساليب والبرامج التقنية والتدريبية وكذلك تقديم خدمات متنوعة من خلال طرح برامج تدريبية مختلفة بالمحافظات، وذلك بحضور رئيس بلدية مركز بحر أبو سكينة المهندس / محمد بن مرزن عسيري، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها المهندس / إبراهيم بن محمد فلقي ، ولفيف من أبناء المركز من المواطنين .

من جانبه أكد رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي على أن الغرفة قد أعدت دراسة متكاملة لفتح هذه المكاتب للتعاون مع الجهات الحكومية لخدمة رجال الأعمال ومشتركي الغرفة ، وهذا قد قام مجلس إدارة الغر فة بزيارة المحافظات بمنطقة عسير والاجتماع مع المحافظين رؤساء المراكز وعدد من الجهات الحكومية ورجال الأعمال للاطلاع على الإحتياجات الخاصة بكل محافظة لتلبياتها بصورة متدرجة ، مضيفاً : بعد تدشين مكتب بمحافظة الحرجة والمراكز التابعة لها وكذلك مكتب بمركز بللحمر وبللسمر فإننا اليوم نفتتح مكتب جديد بمركز بحر أبو سكينة الذي تتوفر به العديد من الدوائر الحكومية ويعتبر إحد مراكز محافظة محايل، في أقصي الجنوب الغربي للمملكة ، جنوب مدينة أبها بحوالي 130 كيلومتراً. يحدها من الشمال محايل، ومن الجنوب الحريضة، ومن الشرق قنا وأخلال، ومن الغرب محافظة البرك، ويتابع قائلاً : يعد مركز البحر أكبر المراكز الإدارية بمنطقة عسير من حيث الكثافة السكانية حيث يبلغ سكانه حوالي 30686 نسمة، وهي أكبر التجمعات السكنية بعد محايل وبارق في غربي منطقة عسير عامة.

مضيفا: فقد حظي مركز أبو سكينة باهتمام الغرفة كونه يخدم أكثر من 437 مشترك بالمركز ، مشيراً إلى الغرفة تسعى جاهدة إلى مساعدة المحافظات على التطوير والتقدم الاقتصادي والاستثماري ، وتقديم الدراسات الاستراتيجية لإقامة المشاريع التي يمكن للمراكز إستيعابها وخاصة بمجال السياحة والأسر المنتجة بجميع مناطق عسير ، منوهاً إلى أن مجلس الإدارة يحاول تذليل كافة المعوقات التي تواجه الأنشطة التجارية والاستثمارية لشباب وشابات المنطقة، يذكر أن مقر المكتب يقع ببلدية بحر أبو سكينة .