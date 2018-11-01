صحة عسير: 192 ألف مراجع للمراكز الصحية في بارق 

حسين العلي(صدى):

قالت صحة عسير أن إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية في قطاع بارق الصحي خلال عام بلغ ١٩٢٢٠٧ أشخاص ، فيما بلغ عدد مراجعي عيادات الأسنان 12113 مراجع .

وأبانت أنه راجع عيادات الحمل ١٨٦٩ سيدة ، وأستفاد عدد ٥٩٨٩ مراجع من خدمات عيادات الطفل السليم ، وأستفاد من الخدمات الطبية المساندة ٣٥١٢٩ مراجع .

وفيما يخص العيادات الإستشارية ، فقد تم معاينة وخدمة ١٠٥٣ مراجع في عيادات الباطنية ، و ١٣٤٨ طفل في مختلف العيادات ، و ١٠٨١ مريض في عيادات الجراحة العامة ، و ٢٠٧٩ مستفيد من المشورة الطبية والخدمات العلاجية في مجال طب الأسرة .

جدير بالذكر أن صحة عسير دشنت مؤخراً العمل في مركز صحي مركز ثلوث المنظر في محافظة بارق لخدمة أهالي المركز .

وتتماشى هذه الخطوات مع أهداف الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 حيث تعمل على تعزيز مستوى الصحة العامة لتصبح المملكة من ضمن الدول العشرين الأكثر تقدماً من خلال خفض معدلات السمنة ومكافحة التدخين ورفع نسبة الكشف المبكر للأمراض وإزالة الأمراض المعدية حيث يرتبط هذا الهدف ببرنامج جودة الحياة.

2020 وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.