” البيئة ” تطلق 10 من ظباء الريم وتزرع 1000 شجرة في منتزه حريملاء الوطني

محمد السعران(صدى):

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، بعد ظهر اليوم الخميس، عدداً من ظباء الريم في منتزه حريملاء الوطني، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في المملكة، بهدف إعادة تأهيل الحياة البرية، وتنمية البيئة وتطوير المتنزهات الوطنية.

وقام كلٌّ من وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها، ونائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني، برفقة محافظ حريملاء الأستاذ عبد الرحمن الهزاني وعدد من المهتمين بالبيئة وطلاب المدارس، بإطلاق عدد 10 من ظباء الريم (2 ذكور – 8 إناث) في المنتزه، إضافة إلى زراعة 1000 شجرة محلية ضمن مبادرة وزارة البيئة لتشجير 10 ملايين شجرة بحلول العام 2020.

وصرَّح وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيها بهذه المناسبة قائلاً: تأتي هذه المبادرة من وزارة البيئة حرصاً منها على إعادة التوازن البيئي للمملكة، وتأهيل الحياة البرية فيها بمثل هذا النوع من الحيوانات البرية المهددة ، إضافة إلى تطوير منتزهاتها الوطنية ودعم السياحة البيئية .

وتابع: قمنا اليوم كذلك بزراعة 1000 شجرة محلية، وهذا امتداد لمبادرة الوزارة بزراعة 10 ملايين شجرة بحلول العام 2020، بهدف تحسين البيئة وزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المملكة.

ومن جانبه ثمَّن نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني هذه الخطوة المباركة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الهيئة في الحفاظ على هذا الإنجاز، الذي يأتي خدمة للبيئة، وتحقيقاً لاستدامتها، وصولاً إلى جودة الحياة البرية.

يُذكر أن متنزه حريملاء الوطني يقع غرب محافظة حريملاء على مسافة 75 كلم من مدينة الرياض، ويتميز باحتوائه على مقومات طبيعية ذات مناظر خلابة، وبكثافة أشجاره وغطائه النباتي، وتبلغ مساحته قرابة 15 مليون م2. وتتكون معظم أشجاره من الطلح والسدر والسلم والرميثي، وبعض الشجيرات دائمة الخضرة كالعوشز والحرمل، وبعض الأعشاب والنباتات البرية، إضافة إلى الأعشاب الموسمية التي تنبت بعد سقوط الأمطار.