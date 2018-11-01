الخدمة المدنية تطلق خدمة ” التزام ” لتبادل البيانات الوظيفية آليا مع الجهات الحكومية

الرياض(صدى):

أطلقت وزارة الخدمة المدنية, بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية ” يسر ” , خدمة ” التزام ” بهدف الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وإتاحة إمكانية تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليا وبشكل آمن من خلال الشبكة الحكومية الآمنة وقناة التكامل الحكومية، وتمكين الجهة من مقارنة بيانات الموارد البشرية مع قاعدة البيانات المركزية في وزارة الخدمة المدنية، والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية لجميع المستفيدين من الجهات الحكومية والأفراد.

وتأتي الخدمة ضمن مشروع التحول الرقمي وتماشياً مع رؤية المملكة 2030، ومن منطلق مساعي وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تطوير منظومة إلكترونية تواكب احتياجات المستفيدين ورفع جودة بيانات الموظفين والوظائف.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ المشروع سيكون على ثلاث مراحل ليشمل الوزارات والجهات الحكومية كافة, تحقيقاً للأمر السامي الكريم الصادر بتاريخ 19 -12- 1439هـ لضمان ديمومة وصحة البيانات عن الموظفين وتوحيد مصادرها.