7 آلاف مولود في مبنى النساء والولادة الجديد بالطائف خلال عام

حسين العلي(صدى):

حقق برج النساء والولادة في مبناه الجديد في مجمع الملك فيصل بالطائف انجازات مختلفة خلال العام المنصرم ,حيث بلغ عدد المراجعات في العيادات النساء والولاده 39833 حاله وحالات التنويم 10423 ,فيما راجع الطوارئ32020 مراجعه وبلغ عدد حالات الولاده الطبيعية اكثر من 5الاف ولادة,والولادات القيصيريه اكثر من ٢٠٠٠ حاله.

كما تم تنويم 6الاف طفلا وطفلة في الحضانه ,وبلغ عدد الأطفال المنومين حديثي الولاده 1414.اما الفحوص الاشعاعية فقد وصلت الى ١٦٩٢٠ .واشار مدير مجمع الملك فيصل بالطائف الاخصائي اول مبارك اليامي ان نسبة اشغال الاسرة في البرج وصل الى 95%,موضحا ان المبنى الحديث والتجهيزات المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة ساهمت في تقديم افضل الخدمات للمراجعات والمنومات والمواليد ,مؤكدا ان البرج مجهزة بتجهيزات حديثة ومتطورة ,اضافة الى غرف للتنويم على مستوى عالي من التصميم,موضحا ان المستشفى يحرص على تقديم افضل الخدمات ,واستقطاب كوادر عالية التأهيل.

تجدر الاشارة الى ان برج النساء والولادة افتتح العام المنصرم ويحتوي على 300 سرير ,وتتوزع اسرة البرج على ادوار المستشفى المختلفة ,وخصص منها 120 سريرا للحضانة والعناية المركزة التي زودت بافضل التجهيزات الطبية ,بالاضافة الى قسم متكامل للطوارئ يحتوي على 18 سريرا ,و8غرف للعمليات.كما ان المستشفى يحتوي على 19 عيادة متخصصة .وبلغت تكلفة البرج 248مليون ريال.