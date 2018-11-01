معلم يغتصب طالبة بالقوة.. وعقوبة صارمة تنتظره

القاهرة(صدى):

قضت محكمة مصرية اليوم الخميس، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، على معلم بسبب اغتصابه طالبة بالقوة.

وتعود الواقعة عندما حررت الطالبة بلاغا رسميا تتهم فيه المعلم بغوايتها مدعيا إعطاءها أوراقًا دراسية مهمة، واصطحبها لمسكنه وخلع عنها جزءًا من ملابسها وشل حركتها ولامس مناطق حساسة من جسدها.

وقامت الطالبة بإبلاغ أهلها الذين اصطحبوها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن واقعة التعدي، كما أوضح تقرير الطب الشرعي وجود آثار اعتداء على المجني عليها من الخارج، حيث أكدت تحاليل البصمة الوراثية على تلك الآثار وجود بصمة دم المدرس المتهم.