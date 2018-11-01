القوات الأمنية العراقية تقتل 11 من عناصر تنظيم ” داعش ” الارهابي في وادي الثرثار

بغداد(صدى):

قتلت القوات الامنية العراقية اليوم، 11 من عناصر تنظيم ” داعش ” الارهابي, وضبطت أسلحة واعتدة ومواد معدة للتفجير في منطقة وادي الثرثار جنوب الموصل.

وافاد مصدر امني عراقي في بيان بان قوة عراقية مشتركة نفذت اليوم بإسناد من طيران الجيش عملية تطهير واسعة في مجرى وادي الثرثار, أسفرت عن مقتل 11 من عناصر ” داعش ” وتدمير مضافة, وضبط أسلحة واعتدة ومواد معدة للتفجير.

مما يذكر ان قوات عراقية مشتركة باشرت اليوم، باسناد من طيران الجيش, بتنفيذ عملية تطهير في منطقة الجزيرة جنوب الحضر جنوبي الموصل.