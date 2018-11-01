أمير عسير يأمر بترحيل المعلم الذي اعتدى على طالب

أبها(صدى):

أمر أمير منطقة عسير فيصل بن خالد بضرورة استكمال الإجراءات اللازمة بشكل عاجل بشأن اعتداء معلم على أحـد الطـلاب في إحدى المدارس الخاصة وترحيله، وذلك طبقا للمادة 80 من نظام العمل الخاصة بإنهاء عقد المعلم المتعاقد.

وكان تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي باعتداء معلم مصري على طالب ، واعترف المعلم بضرب الطالب كما موضح في المقطع المتداول، مبررا ذلك بما قام به الطالب من إزعاج داخل الصف.

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