الخطوط السعودية تبدأ تسيّير رحلاتها إلى مدينتي سورابايا وميدان بإندونيسيا
وصلت أولى رحلات الخطوط السعودية إلى مدينتي سروابايا وميدان، أولى الرحلات المنتظمة التي تربط بين جدة والمدينتين الواقعتين في جنوب وشمال إندونيسيا ، التي أقلعتا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي ، وهبطت في المدينتين بعد ظهر اليوم التالي.
وتقدّم المستقبلين عند وصول الرحلة الى مدينة سروابايا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، والمدير العام لهيئة الحج والعمرة ، ومسؤولي المطار والطيران المدني ، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة.
وفي ذات السياق ستُسيّر ” السعودية ” أربع رحلات أسبوعيًا ، من جدة إلى سروابايا فيما سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا إلى ميدان ، في حين تم تعيين طراز بوينج (B747) للتشغيل للوجهتَين التي تبلغ سعتها 450 مقعداً.
يُذكر أن أول رحله ” للسعودية ” لإندونيسيا بدأ تسييرها إلى مدينة جاكرتا في العام 1985م ، بمعدل رحلتين أسبوعيًا فيما تسير السعودية حاليًا 24 رحلة أسبوعيًا من الرياض ، والمدينة المنورة ، وجدة إلى جاكرتا على متن طائرات حديثة من طراز بوينج 777-300 ، وأن ” السعودية ” تسير رحلاتها إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم ، على متن أسطول حديث يتكون من 155 طائرة ضيقة البدن وواسعة البدن ، ومن المتوقع أن ينمو الأسطول ليصل إلى أكثر من 200 طائرة بحلول العام 2020م .
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