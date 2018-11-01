الخطوط السعودية تبدأ تسيّير رحلاتها إلى مدينتي سورابايا وميدان بإندونيسيا

جدة(صدى):

وصلت أولى رحلات الخطوط السعودية إلى مدينتي سروابايا وميدان، أولى الرحلات المنتظمة التي تربط بين جدة والمدينتين الواقعتين في جنوب وشمال إندونيسيا ، التي أقلعتا من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي ، وهبطت في المدينتين بعد ظهر اليوم التالي.

وتقدّم المستقبلين عند وصول الرحلة الى مدينة سروابايا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، والمدير العام لهيئة الحج والعمرة ، ومسؤولي المطار والطيران المدني ، حيث أقيم حفل بهذه المناسبة.

وفي ذات السياق ستُسيّر ” السعودية ” أربع رحلات أسبوعيًا ، من جدة إلى سروابايا فيما سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا إلى ميدان ، في حين تم تعيين طراز بوينج (B747) للتشغيل للوجهتَين التي تبلغ سعتها 450 مقعداً.

يُذكر أن أول رحله ” للسعودية ” لإندونيسيا بدأ تسييرها إلى مدينة جاكرتا في العام 1985م ، بمعدل رحلتين أسبوعيًا فيما تسير السعودية حاليًا 24 رحلة أسبوعيًا من الرياض ، والمدينة المنورة ، وجدة إلى جاكرتا على متن طائرات حديثة من طراز بوينج 777-300 ، وأن ” السعودية ” تسير رحلاتها إلى أكثر من 90 وجهة حول العالم ، على متن أسطول حديث يتكون من 155 طائرة ضيقة البدن وواسعة البدن ، ومن المتوقع أن ينمو الأسطول ليصل إلى أكثر من 200 طائرة بحلول العام 2020م .