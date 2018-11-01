سرقة سيارة مواطن بالطائف.. ورجل أمن يكتشف حيلة تهريبها

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكن رجل أمن بمركز شرطة ” قيا ” جنوب الطائف، من كشف سرقة سيارة ” جيب لاندكروزر ” من صاحبها في محطة شهيرة على طريق الطائف الجنوب.

وبالعودة لتفاصيل سرقة السيارة، ترك مواطن سيارته ” جيب لاندكروزر ” في وضع التشغيل بمحطة تشغيل؛ وهو الأمر الذي عرضها للسرقة من قبل مجهول، وقدم صاحبها بلاغ لدى الجهات الأمنية عن سرقتها.

وبناءً على ذلك تمت متابعة السيارة من قبل دوريات أمن الطرق على طريق الجنوب؛ بعد أن لاذ اللص بالفرار بها داخل منطقة ” قيا ” 80 كيلومترًا عن مدينة الطائف.

أما فيما يتعلق باكتشاف سرقة السيارة، شاهد رجل أمن سيارة نقل سيارات ” سطحة ” تحمل ” جيب ” بنفس المواصفات المُبلغ عنها وبدون لوحات وتخرج من قيا باتجاه الطائف فتم إيقافها؛ لتأكد من هيكل السيارة المسروقة.

وقال قائد السطحة ” سوداني الجنسية ” أن شخصًا سعودي الجنسية طلب منه نقل سيارته المتعطلة ” الجيب المسروق ” وإيصاله لموقع في تشاليح الطائف، وسوف يقابله هناك لإعطائه قيمة نقلها.

وبناءً على ذلك تم تسليم السيارة مع السطحة والسائق السوداني لمركز شرطة ” السر ” وإعداد محضر ضبط بالحالة، والتنسيق لضبط الجاني الرئيس، واستكمال الإجراءات النظامية حياله بحكم الاختصاص.