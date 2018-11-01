باكستان تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب بإقليم كشمير

إسلام آباد(صدى):

جددت باكستان مطالبتها للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية لإجراء تحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسانية وجرائم الحرب التي تمارسها القوات الهندية بحق المدنيين في إقليم كشمير.

جاء ذلك على لسان المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة مليحة لودهي خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعامل مع الأمور الثقافية والإنسانية والاجتماعية بنيويورك.

وأضافت وفقاً لبيان صادر اليوم في إسلام آباد أن باكستان تؤيد توصيات تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي أوصت في تقريرها حول الوضع الإنساني المتدهور في إقليم كشمير بتاريخ 14 يونيو الماضي بإجراء تحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسان بكشمير.

وأوضحت إن باكستان ستواصل تقديم الدعم السياسي والأخلاقي والدبلوماسي للشعب الكشميري حتى يتمكن من الحصول على حقه المشروع وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.